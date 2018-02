Pjongczang 2018. Kamil Bury z życiowym sukcesem

22-latek zachwycił w kwalifikacjach, w których zajął 28. miejsce i niespodziewanie wdarł się do ćwierćfinałowej rywalizacji. Na awans do kolejnej rundy szanse miał niewielkie. Spośród swoich rywali miał najgorszy czas eliminacyjny, a do tego doświadczenia w takich imprezach dopiero zbiera.

Bury dobrze zaczął bieg ćwierćfinałowy. Ze stadionu wybiegał jako trzeci, na pierwszym podbiegu stracił jeszcze jedną pozycję, a po drugim podbiegu był ostatni. Szans na nawiązanie walki nie miał.

Bieg wygrał Włoch Federico Pellegrino, drugi był Paal Goldberg - oni wywalczyli bezpośredni awans do półfinału. Bury do zwycięzcy biegu stracił 15.24 sekundy.

Ćwierćfinał igrzysk to na razie największy sukces w karierze Burego. Jest tym większy, że 22-latek o starcie w igrzyskach dowiedział się 26 stycznia, gdy polska reprezentacja dostała dodatkowe miejsca w kadrze olimpijskiej.

Drugi z Polaków, Maciej Staręga, w kwalifikacjach zajął 39. miejsce i nie awansował do ćwierćfinału.