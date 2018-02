Pjongczang 2018. Natalia Maliszewska bez awansu do półfinału

Maliszewska to debiutantka na igrzyskach. Zawodniczki, które z jej biegu awansowały do półfinału, mają już w swojej kolekcji olimpijskie medale. Włoszka Arianna Fontana to pięciokrotna medalistka trzech igrzysk olimpijskich. Kanadyjka Marianne St Gelais - trzykrotna medalistka dwóch igrzysk.

Bieg Polki startował trzy raz. Najpierw był falstart, potem wywróciła się Holenderka Yara van Kerkhof. Dopiero potem zaczęły ścigać się na poważnie. Polka startowała od zewnętrznej i już od pierwszego wirażu musiała szukać sposobu, żeby wyprzedzić rywalki. Najpierw próbowała to zrobić od zewnętrznej, ale miała zbyt małą prędkość. Na ostatnim okrążeniu próbowała wcisnąć się od wewnętrznej, ale Kanadyjka jej na to nie pozwoliła.

Mam trudny ćwierćfinał. Ale przecież łatwego nie oczekiwałam. To jest czołowa szesnastka świata - mówiła przed startem Polka.

22-letnia Maliszewska jest pierwszą Polką, która stawała na podium Pucharu Świata. W Pjongczangu na innych dystansach startować już nie będzie.

- Może w przyszłości zdecyduję się jeszcze na rywalizację na dwukrotnie dłuższym dystansie, ale to wymaga czteroletniego planu przygotowań - mówiła Polka w "PS".