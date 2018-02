Alan Kwieciński wystąpi na FEN 20!

Będzie to trzeci występ Kwiecińskiego pod szyldem FEN, z czego drugi w formule K-1. Podczas 11. edycji zawodnik próbował swoich sił w MMA. W Warszawie wróci do klatki FEN po dziesięciu miesiącach przerwy. Były uczestnik popularnego reality show "Warsaw Shore" w przeszłości był dwukrotnym wicemistrzem świata w kickboxingu. 2017 rok zakończył zwycięstwem w starciu z Radosławem Żaglewskim.

- Miało być 10 pojedynków podczas jubileuszowej gali i tak też będzie. Czwarte zestawienie w formule K-1 uczyni to wydarzenie jeszcze lepszym. Niespełna cztery tygodnie do pierwszego gongu, a my mamy jeszcze przygotowane dla wszystkich kibiców niespodzianki. Bądźcie czujni! - powiedział Paweł Jóźwiak, prezes federacji FEN.

Nazwisko przeciwnika Alana Kwiecińskiego federacja FEN ogłosi w ciągu najbliższych dni.

Karta walk FEN 20:

Stanisław Zaniewski VS Radosław Paczuski -85 kg formuła K-1*

Mateusz Rębecki VS Marian Ziółkowski -70 kg*

Artur Bizewski VS Arkadiusz Wrzosek +95 kg formuła K-1*

Anatolij Litwinow VS Andrzej Grzebyk – 84 kg

Tymoteusz Świątek VS Paweł Trybała -80 kg

Bartosz Leśko VS Marcin Naruszczka -84 kg

Daniel Torres VS Kamil Łebkowski -66 kg

Michał Tarabańka VS Krzysztof Kułak -84 kg

TBA VS Marcin Szreder +95 formuła K-1

TBA VS Alan Kwieciński -77 kg K-1

*Pojedynki, w których stawką będą pasy mistrzowskie federacji FEN.

