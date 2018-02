WTA Doha. Agnieszka Radwańska długo się męczyła z Moną Barthel, ale ostatecznie wygrała

W pierwszym secie Niemka popełniła aż jedenaście niewymuszonych błędów, ale ostatecznie wygrała go 6:3. Szczególnie ciekawy był trzeci gem, Barthel zwyciężyła go po ośmiu równowagach!

W drugim secie Polka dwukrotnie odebrała podanie rywalce i prowadziła aż 4:0. Ale wtedy się zbyt rozluźniła i zaczęła popełniać proste błędy. I gdy już Barthel zbliżyła się do wyniku (3:5), to Radwańska znowu wróciła do dobrej, i skutecznej gry.

Czujność Polki

W siódmym gemie pani sędzia popełniła błąd, bo nie dostrzegła autu po zagraniu Barthel. I był wynik 4:3 dla Polki. Radwańska jednak stanowcza zareagowała i poprosiła o ponowną analizę tej sytuacji. Okazało się, że 28-latka miała rację, więc wynik się zmienił z 4:3 na 5:2. Później Polka zmarnowała dziewięć piłek meczowych, dlatego Barthel doprowadziła do remisu 5:5. Końcówka spotkania jednak znowu należała do Polki. Dla Niemki była piąta porażka w szóstym meczu w tym roku.

Przyszła rywalka

W II rundzie turnieju w Katarze przeciwniczką Radwańskiej zostanie Cagla Buyukakcay lub Petra Kvitova, która w ostatnich dniach zachwyca formą.

Przypomnijmy, że Polka już rok temu brała udział w tym turnieju. Wtedy odpadła w II rundzie, po porażce z Karoliną Woźniacką.