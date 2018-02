Serie A. Agent Wojciecha Szczęsnego: Przedłużenie kontraktu Buffona to dla nas żaden kłopot

- Wojtek pokochał Juventus i fanów Starej Damy. Nawiązał też niesamowitą więź z Gianluigim Buffonem. Jeśli Juve przedłuży kontrakt z Gigim, to dla nas żaden kłopot. Wiemy, że klubowi zależy na Wojtku. Juventus dokonał świetnej transakcji kupując go w tak niskiej cenie [około 15 mln euro-red]. Wiedzieli przed innymi, że Szczęsny zostanie jednym z najlepszych bramkarzy na świecie - mówi Barnett cytowany przez portal football-italia.net.

W podobnym tonie wypowiadał się Szczęsny:

- Przychodząc do Turynu, wiedziałem, że to może być ostatni rok bądź ostatnie dwa lata w karierze Buffona. Powiedziałem sobie wtedy, że treningi z legendą włoskiej piłki, to doświadczenie, które może zdarzyć się tylko raz w życiu - przyznał Polak cytowany przez portal repubblica.it.

27-letni bramkarz zaznaczył, że nie chce, żeby Buffon zakończył karierę w tym sezonie. - Praca z nim to coś fantastycznego i mam nadzieję, że tak samo będzie w przyszłym roku. Spodziewałem się, że to wielki bramkarz. Ale jako człowiek jest jeszcze lepszy. To prawdziwy lider zespołu i przyjaciel dla każdego. Jest kimś, kogo każdy kocha. On pomaga wszystkim, jest naprawdę wielką osobą - zakończył Szczęsny.

W obecnych rozgrywkach Serie A Włoch i Polak rozegrali tyle samo meczów, obaj po dwanaście. Juventus jest drugi w tabeli i traci punkt do Napoli.