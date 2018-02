MMA. Wielkie nazwiska na gali KSW 43

Damian Janikowski (2-0, 2 KO) to wschodząca gwiazda KSW. Były zapaśnik (brązowy medalista olimpijski z Londynu) w ostatniej walce pokonał Antoniego Chmielewskiego, czyli najbardziej doświadczonego zawodnika w historii polskiego MMA.

Roberto Soldić (13-2, 11 KO, 1 Sub) zadebiutował w Polsce podczas KSW 41, gdzie niespodziewanie wygrał z Borysem Mańkowskim, wieloletnim mistrzem wagi półśredniej i odebrał mu pas. Nowym mistrzem organizacji będzie chciał zostać Dricus du Plessis (11-1, 3 KO, 8 Sub), który pierwotnie miał być rywalem Mańkowskiego w katowickim Spodku, ale z gali wypadł przez kontuzję.

We Wrocławiu zobaczymy także Michała Andryszaka (20-6, 13 KO, 6 Sub), czyli najpoważniejszego kandydata do zostania mistrzem wagi ciężkiej.

Rywale Polaków nie są jeszcze znani.

