Ekstraklasa. Vjacheslavs Kudrjavcevs zawodnikiem Legii

- Wojtek Kowalewski zauważył Vjacheslavsa już kilka lat temu na warsztatach dla bramkarzy. Zaprosiliśmy go na testy, obserwowaliśmy jego postawę na zgrupowaniach. Stwierdziliśmy, że jest bardzo uzdolniony i warty zainteresowania. To młody, inteligentny chłopak, który mówi w kilku językach. Bardzo szybko się uczy, doskonalimy jego umiejętności, on też jest świadomy naszych oczekiwań. W Legii może się świetnie rozwinąć - ocenił Krzysztof Dowhań, trener bramkarzy Legii Warszawa cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Kudrjavcevs to wychowanek łotewskiego FK Tukums 2000. W swojej karierze występował również w FC Jurmala, SK Babite i Ryga FC. Na szczeblu seniorskim rozegrał do tej pory 21 oficjalnych spotkań.

Młody Łotysz podpisał z Legią kontrakt obowiązujący do końca stycznia 2019 roku. W drużynie Romeo Jozaka będzie występował z nr 12.