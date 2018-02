Bartosz Białkowski w reprezentacji Polski? Adam Nawałka spotkał się z piłkarzem

Polski bramkarz został wybrany najlepszym piłkarzem meczu z Burton (0-0). Białkowski jest jedną z największych gwiazd swojej drużyny, dwukrotnie został wybrany piłkarzem roku. Zimą mógł trafić do występującego w Premier League Crystal Palace, ale kluby nie dogadały się w sprawie kwoty odstępnego.

Jak informuje "PS" znalazł się w kręgu zainteresowań Nawałki. Selekcjoner ma dwóch pewniaków do wyjazdu na mistrzostwa świata - to Wojciech Szczęsny i Łukasz Fabiański, którzy będą walczyć o miejsce w podstawowym składzie.

Nie wiadomo na razie kto będzie trzecim golkiperem. Artur Boruc zakończył karierę reprezentacyjną, a Łukasz Skorupski - najczęściej to on jest powoływany do kadry - nie gra w AS Romie. Rozegrał zaledwie jedno spotkanie w tym sezonie w Pucharze Włoch.

30-letni Białkowski jeszcze nie zadebiutował w reprezentacji Polski. W latach 2005-2007 zagrał sześć razy w kadrze do lat 20.

