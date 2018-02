Neymar z urazem przed meczem PSG - Real? Niepokojące zdjęcie

Kibice Paris Saint-Germain zamarli. Neymar, najlepszy piłkarz paryskiego klubu opublikował na Instagramie niepokojące zdjęcie po ligowym meczu z Tuluzą.

Neymar Instagram/Screen

- No pain, no gain (bez bólu nie ma zabawy) - napisał Brazylijczyk. Jego kostki są obłożone lodem, a fizjoterapeuta przeprowadza zabieg regeneracyjny. Wszystko po to, żeby Neymar był gotowy na mecz z Realem Madryt w Lidze Mistrzów.

Pierwszy gwizdek sędziego na Estadio Santiago Bernabeu już w środę 14.02 o godz. 20.45. Rewanż w Paryżu 06.03. Start o 20.45. Atmosferę przed meczem podgrzewa m.in. France Football, który zapytało swoich czytelników, czy PSG jest gotowe na wyeliminowanie Realu Madryt.