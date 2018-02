ZIO 2018. Stoch skomentował czwarte miejsce na igrzyskach. "To jest stopa"

Kamil Stoch zajął czwarte miejsce w konkursie na normalnej skoczni, a do podium stracił zaledwie 0,4 pkt! Polski skoczek nie krył rozgoryczenia: Pewnie, że czuję rozczarowanie. To jest stopa, 20 cm do podium - mówił na antenie TVP.

To był prawdziwy rollercoaster emocji. Niestety, z fatalnym dla nas zakończeniem. Po pierwszej serii było fenomenalnie, bo Stefan Hula prowadził, a Kamil Stoch był drugi. Wszystko wyglądało znakomicie, ale niestety w drugiej serii wydarzyło się coś absolutnie niesamowitego. - Zrobiłem dobrą prace, ale dało się lepiej. Wiem, że muszę jeszcze popracować nad pozycją dojazdową. Mamy jeszcze dwie szanse. Pewnie, że czuję rozczarowanie. To jest stopa, 25 cm. Ale przecież nie pójdę się rozpłakać - mówił lekko przybity Kamil Stoch. - Muszę jednak patrzeć pozytywnie, bo zostały jeszcze dwa konkursy. Nic już z tym dzisiaj nie zrobię. To już jest za nami, nie chcę się wypowiadać na ten temat - dodawał Stoch. Stefan Hula zajął piąte miejsce, choć po pierwszej serii prowadził. Maciej Kot ukończył konkurs na 19. miejscu, Dawid Kubacki był 35. W sobotę, 17 lutego konkurs na dużej skoczni.