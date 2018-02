Igrzyska olimpijskie 2018. Dawid Kubacki skomentował fatalne warunki na skoczni

Dawid Kubacki skoczył zaledwie 88 metrów i zajął fatalne 35. miejsce. Nasz zawodnik trafił jednak na najgorsze warunki w całym konkursie i po prostu nie mógł poradzić sobie z takim wiatrem.

Nasz zawodnik nie krył rozczarowania po swoim skoku. - Dostałem worek cementu na plecy, to był dobry skok, ale na loterii z wiatrem wylosowane najgorsze warunki - mówił Kacprowi Merkowi z Eurosportu Dawid Kubacki.

- Ja już nie chce mówić, co my z trenerami powiedzieliśmy po tym skoku. Próba była dobra, no ale się nie dało. Był taki przeciąg z boku, że się nie dało - mówił na antenie TVP Adam Małysz.

Podobnie wypowiadał się Maciej Kot. - Co tu dużo mówić! To parodia skoków - powiedział Maciej Kot po swoim skoku w pierwszej serii konkursu olimpijskiego na normalnej skoczni w Pjongczangu.