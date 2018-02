Pjongczang 2018. Maciej Kot skomentował rywalizację na normalnej skoczni. "Parodia"

Pierwszy konkurs igrzysk olimpijskich w Pjongczangu nie jest rozgrywany w równych warunkach. Na skoczni w Korei Południowej wieje mocny wiatr, a do tego często zmienia swój kierunek. Sytuację skomentował Maciej Kot w rozmowie z Sebastianem Szczęsnym, dziennikarzem TVP Sport.

- Co tu dużo mówić! To parodia skoków - przyznał pierwszy z Polaków, który oddał swój skok w sobotnim konkursie. Ofiarą złych warunków padł również Dawid Kubacki, który nie awansował do drugiej serii. Więcej szczęścia mieli Stefan Hula i Kamil Stoch.

Konkurs na normalnej skoczni w Pjongczangu jest regularnie przerywany przez podmuchy wiatru. Zawodnicy muszą czekać na swoje skoki, a o miejscach decydują głównie warunki atmosferyczne.