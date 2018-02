Zimowe igrzyska olimpijskie 2018. Karolina Riemen-Żerebecka nie wystąpi na IO

- Karolina na treningu doznała kontuzji pleców. W trybie natychmiastowym musi mieć operację w szpitalu św. Rafała w Krakowie – poinformował Tomasz Żerebecki, jej mąż, cytowany przez PAP. Dodał, że operacja kręgosłupa musi zostać przeprowadzona "natychmiast". Polka przebywała na obozie w austriackim Schladming. W poniedziałek miała wylecieć do Korei.

Skicross, czyli wyścigi narciarzy po specjalnym torze, to konkurencja olimpijska i jeden z najbardziej niebezpiecznych sportów zimowych. 16 marca 2017, na pierwszym treningu przed mistrzostwami świata w Sierra Nevada, Riemen-Żerebecka miała wypadek po którym trafiła w śpiączce do szpitala w Granadzie, ze złymi rokowaniami.

- Płakałam przez trzy miesiące od rana do nocy. Dół mnie łapie średnio raz na trzy tygodnie. Ale szybko mija. Mój lekarz mówi, że regeneruję się jak dżdżownica. Wyrwać się śmierci, jest to pewna satysfakcja - powiedziała w rozmowie z Pawłem Wilkowiczem.

Riemen-Żerebeckiej uciekła szansa na trzeci występ na igrzyskach olimpijskich. Wcześniej startowała w Vancouver (2010) i Soczi (2014).