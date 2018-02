Bundesliga. Dietmar Hamann: Stosunki Lewandowskiego z drużyną są napięte

Były piłkarz m.in. Bayernu Monachium czy Liverpoolu skomentował kolejne plotki na temat transferu Lewandowskiego do Realu Madryt (więcej tutaj).

- Bawarczycy muszą o tym pamiętać. Ten problem może szybko się nasilić. To na pewno stanowi problem w zespole. Istnieją przesłanki, że relacje Lewandowskiego z drużyną są napięte. Sukces Bayernu zależy od Lewandowskiego. Jest najlepszy w zespole - powiedział Hamann.

Były reprezentant Niemiec wypowiedział się również na temat przyszłości Juppa Heynckesa. - Nie sądzę, by pozostał trenerem na następny sezon. Nie wiadomo, czy chce w ogóle pracować. A im dłużej Bayern będzie szukał nowego trenera, tym bardziej sądzę, że będzie to szkoleniowiec, który ma obecnie kontrakt z innym klubem.

- Kto mógłby zostać trenerem Bayernu oprócz Thomasa Tuchela, który jest jednym z faworytów? - Nie sądzę, by Juergen Klopp chciał odejść z Liverpoolu. Czuje się tam jak dziecko w sklepie z cukierkami. Znalazł tam swój dom. Ralph hasenhuettl pracuje w RB Lipsk, ale filozofia jest tam zupełnie inna niż w Bayernie. Za to Niko Kovac poprowadził Chorwację do mundialu i radzi sobie bardzo dobrze w Eintrachcie Frankfurt.

Kolejny mecz Bayernu w sobotę o 18.30. Rywalem lidera Bundesligi będzie Schalke 04 Gelsenkirchen.