PlusLiga. ONICO nie zwalnia tempa. Kolejny kontrakt podpisany!

Do przyjazdu do Polski Antoine Briazard znany był z gry w swojej ojczyźnie. Występował w Paris Volley, a także w zespole Spacer's Toulouse, z którym w poprzednich rozgrywkach sięgnął po wicemistrzostwo ligi.

W momencie przyjścia do stołecznej drużyny miał trudne zadanie – skutecznie zastąpić byłego rozgrywającego zespołu, mistrza świata z 2014 roku, Pawła Zagumnego. Do tej pory robił to skutecznie, ponieważ między innymi dzięki jego koncepcji gry ONICO zajmuje wysoką, drugą lokatę w PlusLidze.

Po dwudziestu kolejkach rozgrywek Brizard ma na swoim koncie 93 punkty. Francuski rozgrywający jest jednym z najlepiej serwujących zawodników ligi – do tej pory zdobył w tym elemencie 29 punktów, co daje mu trzecią pozycję w rankingu.

- Antoine jest jednym z odkryć tego sezonu, jego transfer okazał się strzałem w „10”. Szybko zaaklimatyzował się w Warszawie i mimo że nie miał możliwości przepracowania z zespołem całego okresu przygotowawczego, świetnie wkomponował się do drużyny. Brizard jest dziś kluczową postacią ONICO, reprezentantem kraju i cieszymy się, że pozostanie z nami przez kolejne dwa sezony - stwierdza dyrektor sportowy ONICO Warszawa, Paweł Zagumny.

Rozgrywający w kadrze ma trudne zasadnie – rywalizuje z obecnym „sypaczem” ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Benjaminem Toniuttim.