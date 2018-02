Kolejny wypadek pod K2! Rafał Fronia złamał rękę i czeka na ewakuację

O wypadku poinformował Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy:

"W dniu dzisiejszym ok. 14 czasu lokalnego podczas podchodzenia do obozu C1 (5900 m) samoistnie spadający kamień uderzył Rafała Fronię w przedramię, powodując złamanie. Po zejściu do bazy i zaopatrzeniu medycznym oczekuje na ewakuacje helikopterem do szpitala w Skardu.

W najbliższych dniach powróci do kraju".

To drugi wypadek w tym tygodniu, Dwa dni temu również podczas schodzenia do obozu I spadający, podobny wypadek miał Adam Bielecki. Również spadł na niego kamień. Kask uratował mu życie. Na szczęście skończyło się na złamanym nosie i sześciu szwach. Na kilka dni został wyeliminowany z uczestnictwa w wyprawie.

Kim jest Rafał Fronia?

To jeden z uczestników Narodowej Zimowej Wyprawy na K2. Od początku na facebookowym profilu prowadził tzw. Dziennik Wyprawy, w którym niezwykle barwnie opisywał życie w bazie.