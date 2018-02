Znamy nazwisko rywala Grzebyka na FEN 20!

Litwinow jest Ukraińcem, urodził się 14 kwietnia 1991 roku w Siewierodoniecku. Z pięciu dotychczas stoczonych pojedynków wszystkie wygrał przed czasem, z czego aż czterokrotnie poddawał swoich rywali. Pierwszą walkę odbył w czerwcu 2016 roku i kolejne 13 miesięce były dla niego bardzo intensywne, gdyż w tym właśnie okresie miały miejsce wszystkie jego starcia. Za każdym razem występował w ojczyźnie i trzykrotnie mierzył się ze swoimi rywalami w kategorii półciężkiej.

Dla Andrzeja Grzebyka będzie to czwarty występ w organizacji FEN – w ostatniej walce na gali FEN 18 „Summer Edition” po znakomitej walce pokonał Marcina Naruszczkę, wcześniej, podczas FEN 14, przez techniczny nokaut po pierwszej rundzie wygrał z Białorusinem Alexeyem Repalovem. Na gali nr 9 „Go For It” natomiast uległ minimalnie na punkty Alessandro Di Chirico. Grzebyk jest znany z bardzo ofensywnego stylu walki – aż 7 z 11 zwycięstw odniósł przez nokaut lub poddanie. Nieprzeciętnie utalentowany reprezentant Legion Team Tarnów może pochwalić się także zwycięstwami w przeszłości nad tak mocnymi fighterami, jak Mindaugas Verzbickas i Kamil Szymuszowski.

Karta walk FEN 20:

Stanisław Zaniewski VS Radosław Paczuski -85 kg formuła K-1*

Mateusz Rębecki VS Marian Ziółkowski -70 kg*

Artur Bizewski VS Arkadiusz Wrzosek +95 kg formuła K-1*

Anatolij Litwinow VS Andrzej Grzebyk – 84 kg

Tymoteusz Świątek VS Paweł Trybała -80 kg

Bartosz Leśko VS Marcin Naruszczka -84 kg

Daniel Torres VS Kamil Łebkowski -66 kg

Michał Tarabańka VS Krzysztof Kułak -84 kg

TBA VS Marcin Szreder +95 formuła K-1

TBA VS TBA



*Pojedynki, w których stawką będą pasy mistrzowskie federacji FEN.

Bilety na galę Fight Exclusive Night „Next Level” można nabyć TUTAJ.