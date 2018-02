Premier League. Koszulki Alexisa Sancheza biją rekordy sprzedaży

Sanchez piłkarzem United został 22 stycznia. Chilijczyk trafił na Old Trafford na zasadzie wymiany z Arsenalu. W drugą stronę powędrował Henrikh Mkhitaryan.Wg brytyjskich mediów 29-latek w nowym klubie zarabiać ma aż 500 tys. funtów tygodniowo.

Sanchez szybko wprowadził się do drużyny Jose Mourinho. W debiucie, w pucharowym meczu z Yeovil Town (4:0) zanotował asystę, w sobotę w ligowym starciu z Huddersfield (2:0) strzelił pierwszego gola. Jak ujawnił Ed Woodward - dyrektor wykonawczy klubu z Old Trafford - Chilijczyk szybko zaczął spłacać się nie tylko na boisku.

- Sanchez ustanowił nowy rekord sprzedaży koszulek, bijąc poprzedni aż trzykrotnie - przyznał Woodward. - Transfer wygenerował też bardzo interesujące wyniki w mediach społecznościowych. To najlepszy post United na Instagramie z dwoma milionami polubień i komentarzy oraz najczęściej udostępniany post na Facebooku i Twitterze. Hasztag #Alexis7 został też numerem jeden wśród światowych trendów Twittera.

- By uświadomić wam jak duże są to liczby powiem, że ogłoszenie Alexisa zawodnikiem United wytworzyło aż o 75 proc. więcej interakcji, niż rekordowa sprzedaż Neymara z Barcelony do PSG - zakończył Woodward.