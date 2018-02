Siatkówka. Kolejne ruchy kadrowe w PlusLidze. Ważny gracz ONICO Warszawy przedłużył kontrakt

Jest to drugi rok Bartosza Kwolka w warszawskim klubie. Ten sezon wydaje się dla niego przełomowy – znajduje się w gronie najlepszych przyjmujących PlusLigi, przez co niektórzy eksperci wróżą mu szybkie powołanie do polskiej kadry seniorów. Dotychczas zdobył 294 punkty, w tym 30 asów serwisowych, a skuteczność jego przyjęcia wynosi 55 procent. Statystycznie jest trzecim zawodnikiem na swojej pozycji w krajowych rozgrywkach. Wyprzedzają go tylko Sam Deroo (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) oraz Bartosz Bednorz (PGE Skra Bełchatów).

- Bardzo cieszymy się z nowego kontraktu Bartka Kwolka. To jedna z nadziei polskiej siatkówki, zawodnik wciąż bardzo młody, ale z doświadczeniem i sukcesami w rozgrywkach międzynarodowych. W tym sezonie stanowi o sile ofensywnej ONICO, ale wszyscy wiemy, że stać go na jeszcze więcej. Mamy nadzieję, że przyczyni się do sukcesów klubu, a może także reprezentacji. Nowa umowa Kwolka to również sygnał, że w Warszawie myślimy długofalowo, a projekt o nazwie „ONICO Warszawa” nabiera rozpędu - mówi dyrektor sportowy ONICO Warszawa, Paweł Zagumny.

Kwolek to jeden z reprezentantów „złotych juniorów”, którzy w rozgrywkach reprezentacyjnych swojego szczebla nie przegrali aż 48 meczów z rzędu, zdobywając złote medale mistrzostw świata i Europy. Sam przyjmujący został wybrany MVP mistrzostw świata i Europy kadetów; został również nagrodzony statuetką dla najlepszego przyjmującego podczas juniorskich mistrzostw Starego Kontynentu.

ONICO Warszawa z 45 punktami w tabeli znajduje się obecnie na 2. pozycji w PlusLidze.