Polska U20 - Anglia U20 na pięknym i nowoczesnym stadionie

To pierwszy mecz reprezentacji Polski na zmodernizowanym stadionie w Bielsku-Białej. Obiekt, na którym swoje mecze rozgrywają Podbeskidzie Bielsko-Biała i BKS 'Stal' Bielsko-Biała pomyślnie przeszedł wizytację przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz angielskiej federacji piłkarskiej.

- Wiele lat biegałem po boiskach jako sędzia, ale do Bielska-Białej przyjechałem po raz pierwszy. To bardzo ładny, nowoczesny stadion. Posiada wspaniałe zaplecze dla zawodników oraz centrum medyczne. Murawa już dziś jest bardzo dobrze przygotowana, dookoła śnieg, a na boisku w Bielsku-Białej jest piękna, zielona murawa. Jestem bardzo mile zaskoczony. Stadion spełnia wymogi UEFA2, czyli może być areną oficjalnych meczów reprezentacji do lat 21 - powiedział Mirosław Ryszka, członek departamentu szkolenia i rozgrywek międzynarodowych PZPN.

Stadion w Bielsku-Białej AGA MORCINEK

W Bielsku-Białej pojawili się również przedstawiciele angielskiej federacji piłkarskiej. Keith Downing, szkoleniowiec reprezentacji Anglii do lat 20 oraz Annabelle Cummins, kierownik zespołu, byli pod wrażeniem zaplecza obiektu miejskiego.

Stadion w Bielsku-Białej fot. Jakub Ziemianin (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

Więcej zdjęć stadionu w Bielsku-Białej:

