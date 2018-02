Transfery. Hazard do Realu, a Asensio do Chelsea? Wielkie pieniądze w grze

Eden Hazard od pewnego czasu jest łączony z Realem Madryt. Jeśli Belg skusi się na transfer, będzie to olbrzymia strata dla Chelsea. „The Blues” są zapobiegliwi i rozważają pozyskanie następcy. I to nie byle kogo, bo jednego z najbardziej perspektywicznych piłkarzy świata – Marco Asensio.

Aby Hiszpan przeniósł się do Londynu Chelsea będzie musiała głęboko sięgnąć do portfela. Real nie wypuści tak łatwo swojego asa – może żądać aż 135 milionów euro. Klauzula odstępnego 22-latka wynosi aż 700 milionów euro, a jego kontrakt jest ważny do 2023 roku.

Sam Asensio jest ponoć skłonny zmienić barwy klubowe. Na początku roku miał powiedzieć aktualnemu pracodawcy, że w przypadku transferu Hazarda, on będzie chciał opuścić Madryt. Co więcej, Chelsea może być dobrym wyborem, ponieważ grałby tam wspólnie ze swoim przyjacielem, Alvaro Moratą.

Asensio jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia. W tym sezonie wystąpił w 32 meczach. Strzelił osiem bramek i zanotował cztery asysty.