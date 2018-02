Pjongczang 2018. Wojciech Fortuna: Kamil Stoch może wygrać, to wie każdy. Ale Dawid Kubacki też może wygrać

Kamil Stoch skoczył w Pjongczangu pięć razy. W treningach był drugi, pierwszy i trzeci, w serii próbnej przed kwalifikacjami miał piąty wynik, w kwalifikacjach zajął drugie miejsce. – Piękna seria. Kamila stać na zwycięstwo, to każdy wie. Ale gdyby się tak złożyło, że konkurs skończy się identycznie jak kwalifikacje, to też bardzo by mi to odpowiadało, bo wtedy kolejny chłopak z zakopiańskiej Wisły zdobyłby olimpijski medal – mówi Wojciech Fortuna.

Dawna sława tego klubu, mistrz olimpijski z Sapporo z 1972 roku, bardzo docenia formę Dawida Kubackiego. – Dawidowi wróżyłem jego pięć minut, on zasługuje na to, żeby je mieć. Jestem przekonany, że w Korei zdobędzie medal w drużynie, spodziewam się, że złoty. Ale indywidualnie też go stać na medal. I to nawet na złoty – ocenia dawny mistrz.

Kubacki był w swoich skokach w Pjongczangu kolejno: pierwszy, trzeci, dziewiąty, siódmy i trzeci. – Wszyscy nasi zawodnicy skaczą aż miło. Jestem bardzo zadowolony, że to się wreszcie zaczęło, nie mogłem się doczekać. Oczywiście prawdziwego, olimpijskiego skakania jeszcze nie było, nawet kwalifikacje są tylko przedsmakiem konkursów. Ale nasi chłopcy pokazują, że stać ich na zwycięstwo, na medale – mówi Fortuna. – Oby tylko któryś z chłopaków nie złapał jakiegoś wirusa, żeby się nikt nie przeziębił. Ale to jest doświadczona drużyna, to są mistrzowie, dlatego jestem spokojny, że wszystko będzie dobrze, jestem spokojny o medale dla Polski w skokach – kończy Fortuna.

Paweł Wilkowicz, Piotr Majchrzak, Łukasz Jachimiak Sport.pl