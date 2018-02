Paweł Olkowski odrzucił propozycję Legii. Polak wolał zostać w FC Koeln

- Paweł zdecydował się odrzucić ofertę Legii Warszawa. Chce pozostać u nas i walczyć o miejsce w składzie. To ambitny i ciężko pracujący zawodnik, więc cieszymy się z jego decyzji. Zwłaszcza, że najważniejsza dla nas jest wola piłkarza - zdradził dyrektor sportowy FC Koeln, Armin Veh, w rozmowie z dziennikiem "Bild".

O transferze Olkowskiego do Ekstraklasy mówiło się od kilku tygodni. Najpierw były reprezentant Polski łączony był z Lechem Poznań, ale do transakcji ostatecznie nie doszło, ponieważ w zespole Nenada Bjelicy pozostał Robert Gumny, który początkowo miał trafić do Borussii Moenchengladbach. Później do walki włączyła się Legia.

Olkowski zdecydował się jednak odrzucić propozycję przenosin do zespołu mistrzów Polski, pomimo tego, że w drużynie Stefana Ruthenbecka nie może liczyć na regularna grę. 27-latek w obecnym sezonie rozegrał zaledwie pięć spotkań w Bundeslidze (na 21 możliwych).