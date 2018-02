IO 2018. Wellinger wygrywa kwalifikacje. Polscy skoczkowie pokazali moc

Za nami pierwsze oficjalne skoki w Pjongczangu! W kwalifikacjach do konkursu na normalnej skoczni najlepszy okazał się Andreas Wellinger (103 metry), który potwierdza doskonałą formę. Niemiec wygrał nie tylko kwalifikacje, ale również serię próbną. Niemiecki skoczek wyrasta więc na jednego z faworytów do złota. Warto jednak popatrzeć na to, jak wypadli biało-czerwoni.

Polacy się oszczędzali, ale i tak pokazali moc

Drugie miejsce zajął Kamil Stoch, który popisał się znakomitym lotem na 104 metry. Polak miał jednak lepsze warunki niż Wellinger, dlatego został sklasyfikowany za Niemcem.

Gdyby dzisiaj odbył się konkurs, to prawdopodobnie skakalibyśmy z radości, bo na trzecim miejscu znalazł się Dawid Kubacki! 27-latek poszybował 104,5 metra, ale miał spore problemy przy lądowaniu.

Wiele dobrego możemy także napisać o Stefanie Huli (9. miejsce) i Macieju Kocie (11. miejsce). Polacy potwierdzili, że ich forma jest na bardzo wysokim poziomie i w sobotę będzie oczekiwali na prawdziwe petardy w wykonaniu biało-czerwonych.

Powody do małego zadowolenia mogli mieć także Koreańczycy, bo do konkursu awansował Seou Choi, który skoczył 89 metrów i zajął 39. miejsce. Warto jednak zauważyć, że gospodarze mocno kibicowali polskim skoczkom, a gdy Andreas Wellinger wyprzedził Dawida Kubackiego, to po trybunach przeszedł mały jęk zawodu.