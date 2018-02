Miroslav Radović przed meczem z Zagłębiem: Wielu we mnie nie wierzyło

- Cieszę się, że znowu jestem z drużyną. Z moim zdrowiem jest coraz lepiej - czuję się dobrze i jestem do dyspozycji trenera. Wszystko zmierza w dobrym kierunku i być może wystąpię w najbliższym meczu - powiedział Radović cytowany przez portal "legia.com".

- Ten powrót jest dla mnie o wiele trudniejszy, niż ten, kiedy wracałem z Chin. Wielu we mnie nie wierzyło. Wspierali mnie najbliżsi i to mi bardzo pomogło. Moja kontuzja wymagała mnóstwa cierpliwości. Jestem już zdrowy i z meczu na mecz będę prezentować się coraz lepiej - dodał.

W piątkowym spotkaniu z Zagłębiem Lubin Legia ma zagrać w nowym ustawieniu. Mistrzowie Polski zagrają systemem 4-3-3 trenowanym podczas ostatniego zgrupowania. - Podoba mi się ten pomysł trenera. Dla każdego zawodnika znajdzie się miejsce na boisku. Nie mamy żadnego problemu z grą w takim ustawieniu - mamy do tej formacji odpowiednich piłkarzy - skomentował doświadczony pomocnik.

- Wiemy, że musimy uciekać w tabeli przed rywalami. Przewaga nie jest zbyt duża i nie pozwala nam czuć się komfortowo. Wymaga od nas pełnej koncentracji. Każdy mecz musimy zagrać najlepiej jak umiemy. W tym sezonie chcemy obronić mistrzostwo Polski i to jest cel najważniejszy.

Nie wiadomo, kto w spotkaniu z Miedziowymi zagra na pozycji środkowego napastnika. Jesienią pierwszym wyborem trenera Jozaka był Jarosław Niezgoda. - Jarek to świetny piłkarz. W ostatnim czasie zyskał dużo pewności siebie i widać to na każdym kroku. Jest dla Legii bardzo ważnym zawodnikiem. Jeśli dalej będzie pracował tak jak dotychczas, to kwestią czasu będzie, kiedy zagra w reprezentacji Polski. Stać go na to, ma duży potencjał - ocenił młodszego kolegę 34-latek.

Wyjazdowy mecz Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin w piątek o godzinie 20.30. Relacja na żywo na Sport.pl.