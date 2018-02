IO 2018. Skocznia UFO, na której gra się w piłkę nożną

Na górze rozbiegu postawiono potężną betonową konstrukcję, na której osadzono duże, owalne pomieszczenie dla zawodników. Za dnia budowla robi duże wrażenie, ale jeszcze lepiej jest w nocy. Wyłaniająca się zza drzew konstrukcja przypomina wszystkim statek UFO, a wrażenie to może potęgować iluminacja świetlna na elewacji.

A po zimie gramy w piłkę

Projektanci Alpensja Ski Jumping Park postanowili nie ograniczać się do skoków narciarskich i u podnóża dwóch olimpijskich skoczni przewidzieli także w pełni profesjonalny stadion piłkarski, który może pomieścić 11 tysięcy widzów. Boisko, które zostało wybudowane u stóp skoczni, w czasie zawodów stanowi miejsce hamowania dla skoczków. Płyta główna z trzech stron ogrodzona jest trybunami, z których największa jest w oparta na potężnej betonowej konstrukcji, a w jej wnętrzu znajduje się muzeum skoków narciarskich.

Idealny klimat

To, co wyróżnia tę arenę od innych to fakt, że od północnej strony nad Alpensja Stadium górują dwie olimpijskie skocznie, które nadają temu miejscu niepowtarzalnego charakteru. Głównym powodem budowy piłkarskiego obiektu były względy geologiczne. Murawa położona jest na wysokości około 700 metrów n.p.m co sprawia, że jest to jedno z najniżej położonych miejsc w prowincji Gangwon. Latem temperatura jest tam nawet o 10 stopni niższa niż w całym regionie i dzięki temu panują świetne warunki do gry w piłkę nożną.

Koreańska pierwsza liga

Alpensja Ski Jumping Stadium jest domem dla drużyny Gangwon FC, która w zeszłym roku awansowała do najwyżej ligi piłkarskiej, a na pierwszym meczu przeciwko FC Seul zjawiło się pięć tysięcy kibiców. Co interesujące, do tego spotkania doszło zaledwie 23 dni po tym, jak Maciej Kot wygrał zawody Pucharu Świata. W tym czasie z boiska ściągnięto setki ton śniegu, a w zmian położona została zielona murawa (choć wszyscy skarżyli się, że przypominał bardziej błotne klepisko zasypane piaskiem). Gangwon FC gra tam jednak tylko od marca do października, a jesienne mecze rozgrywane są na oddalonym o 23 kilometry Gangneung Stadium.

Seria próbna przed czwartkowymi kwalifikacjami zostanie rozegrana o godzinie 12.15 (kwalifikacje 13:30). Relacja na żywo w Sport.pl - To jest Twój Live.