Premier League. Patrice Evra zawodnikiem West Ham United

Evra pozostawał w ostatnim czasie bez klubu, po tym jak włodarze Olympique Marsylia zdecydowali się zerwać z nim kontrakt. Powodem było nieodpowiednie zachowanie Francuza przed spotkaniem Ligi Europy z Vitorią Guimaraes. Piłkarz kopnął w głowę jednego z kibiców, za co został również ukarany przez UEFA zakazem występów do końca roku.

Mimo to Evrę ponownie zobaczymy niebawem na boisku i ponownie w Premier League. 36-latek dołączył do drużyny West Ham United, podpisując krótkoterminowy kontrakt do 30 czerwca tego roku. W zespole będzie pracował wspólnie z Davidem Moyesem, którego pamięta z czasów gry w Manchesterze United.

Evra jest jedną z ikon „Czerwonych Diabłów”. Dla klubu z Old Trafford rozegrał w latach 2006-2014 łącznie 273 spotkania, w których zdobył siedem bramek i zanotował 33 asyst. W swojej karierze bronił także barw m.in. Monaco i Juventusu.