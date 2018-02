Liga Mistrzów. Dani Carvajal nie zagra z Paris Saint-Germain

Carvajal został zawieszony przez komitet ds. Etyki i Dyscypliny na początku grudnia ubiegłego roku. Hiszpan podpadł w trakcie meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów z APOELem, kiedy to ewidentnie zwlekał z wyrzuceniem piłki z autu, próbując w ten sposób wymusić otrzymanie żółtej kartki. Była to sprytna zagrywka, ponieważ w przypadku ukarania przystąpiłby do fazy pucharowej z czystym kontem.

Piłkarz został zawieszony na dwa spotkania z powodu niesportowego zachowania. Real Madryt próbował odwołać się od tej decyzji, jednak jego wniosek został oddalony przez UEFA. Oznacza to, że Carvajal nie zagra w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain.

Pierwsze starcie odbędzie się 14 lutego w Madrycie, a rewanż 6 marca w Paryżu. Liga Mistrzów jest ostatnią szansą Realu na uratowanie zupełnie nieudanego sezonu – podopieczni Zinedine'a Zidane'a niemal na pewno nie obronią mistrzostwa Hiszpanii, odpadli także z Pucharu Króla.