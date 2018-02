Paweł Jóźwiak o przyszłości FEN: Być może skupimy się tylko na MMA [WYWIAD]

Paweł Jóźwiak, Prezes Fight Exclusive Night (InTheCage.pl)

Prezes Fight Exclusive Night, Paweł Jóźwiak, w rozmowie z InTheCage.pl komentuje odejście z organizacji dwóch dużych nazwisk, tłumaczy, jaka jest geneza starcia Paweł Trybała vs. Tymoteusz Świątek i zdradza, że jeszcze w lutym zapadną ważne decyzje na temat przyszłości FEN i formuły sportów walki, na którą będzie stawiać federacja. Czy będzie to wyłącznie MMA? Co dalej z występami kobiet pod banderą FEN?