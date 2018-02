Courtois puszcza oko do Realu Madryt

25-letni Thibaut Courtois jest gwiazdą Chelsea, ale coraz częściej spekuluje się, że etap jego kariery na Stamford Bridge dobiega końca. Kontrakt reprezentanta Belgii z The Blues wygasa w czerwcu 2019 roku, a negocjacje w sprawie jego przedłużenia stoją w miejscu. Co prawda "The Telegraph" podawał w styczniu, że bramkarz podpisze nową umowę, na mocy której zarabiać będzie 200 tysięcy funtów tygodniowo, ale tym informacjom zaprzeczył szybko Guillem Balague, dziennikarz stacji Sky Sports i autor biografii Cristiano Ronaldo oraz Pepa Guardioli.

Zdaniem Hiszpana Real będzie próbował pozyskać Courtois, który także pozytywnie zapatruje się na powrót do Madrytu, gdzie grał poprzednio w Atletico w latach 2011-2012. Zawodnik chciałby przenieść się do ekipy Królewskich zarówno z powodów sportowych, jak i rodzinnych - jego dzieci mieszkają w stolicy Hiszpanii wraz z matką.

- Moje życie jest bezpośrednio związane z Madrytem. Jeśli Real jest naprawdę zainteresowany, moje życie prywatne może mieć wpływ na decyzję. Aspekt rodzinny jest kluczowy. Ale na ten moment nie było żadnego kontaktu, a ja jestem zajęty rozmowami z Chelsea - powiedział w rozmowie z belgijskim magazynem Sport/Foot Magazine.

Biorąc pod uwagę długość obecnego kontraktu Courtois, Real może nabyć gracza w wyjątkowo promocyjnej jak na jego umiejętności cenie. Eksperci typują, że mistrzowie Hiszpanii, chcąc pozyskać golkipera Chelsea, będą musieli wyłożył 40-45 milionów euro.