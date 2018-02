Isco krytykuje kolegów z Realu Madryt. Mocne słowa

- „BBC” jest mocno faworyzowane przez Zinedine’a Zidane’a. Gołym okiem widać, że żaden z nich nie jest w najwyższej formie, ale i tak często grają od pierwszej minuty. Ronaldo nie może się odpowiednio skupić na występach, bo ma po prostu za dużo na głowie. Liczne podróże, dzieci, samolot, jacht – wszystko to negatywnie wpływa na jego postawę – miał powiedzieć Isco.

25-latek nie poprzestał na krytyce Portugalczyka. – Benzema to król nocnych klubów. Baluje do rana i nie podchodzi profesjonalnie do swojej pracy. Bale nie potrafi natomiast żyć bez golfa. Na polu golfowym spędza więcej czasu niż na naszych treningach. Varane ma zaś obsesję na punkcie NBA. Ogląda koszykówkę przez całą noc, a następnego dnia jest nieprzytomny – takie słowa wypowiedział według „Diario Gol” Isco.

Całą sytuacja jest następstwem słabej dyspozycji Realu Madryt w ostatnim czasie. „Królewcy” praktycznie stracili szanse na obronę mistrzostwa Hiszpanii, odpadli także z Pucharu Króla. Liczą się już tylko w Lidze Mistrzów, gdzie w 1/8 finału zmierzą się z Paris Saint-Germain. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 lutego w Madrycie, rewanż 6 marca w Paryżu.