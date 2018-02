NBA. Washington Wizards wymienią Marcina Gortata? ESPN: szukają wzmocnień

Gortat gra swój 11. sezon w NBA. Polak rzuca średnio 8,9 punktu i ma osiem zbiórek na mecz. To statystyki niższe niż średnie z jego kariery Każde z 53 spotkań Wizards zaczynał w pierwszej piątce. Umowa Gortata ważna jest do końca czerwca 2019 roku.

Wizards szukają wzmocnień, ale jednocześnie nie są gotowi przyjąć zawodnika z wieloletnią umowę. Na to ich po prostu nie stać, bo znaczną część budżetu pochłaniają kontrakty Johna Walla, Bradley'a Beala i Otto Portera.

Według ESPN szukają wymiany z udziałem Gortata. Zach Lowe z ESPN donosi, że zespół kontaktował się z będącymi w przebudowie Los Angeles Clippers, którzy są gotowi pozbyć się środkowego DeAndre Jordana. Jemu kontrakt kończy się w tym roku, ale ma też możliwość przedłużenia go o dodatkowy rok.

Dlaczego Wizards chcą się pozbyć Polaka? Bo cały czas ma dużą wartość na rynku transferowy. 17 lutego Gortat skończy 34 lata, ale jego pracowitość, umiejętność stawiania dobrych zasłon i skłonności do "brudnej" roboty są w NBA doceniane, a podziwiane jest to, że mimo dość zaawansowanego wieku, unika kontuzji. Wiele zespołów na takim koszykarzu, by skorzystało. Do tego, jego kontrakt jest dość atrakcyjny dla potencjalnego nabywcy - za ostatni rok trzeba Gortatowi wypłacić tylko 13,5 mln dol., a umowa wygasa w czerwcu 2019 roku. Więc na długo z Polakiem wiązać się nie trzeba.

Na sytuację Gortata wpływa fakt, że Wizards mają zmiennika na jego pozycji, Francuza Iana Mahinmiego oraz ostatnie wypowiedzi Polaka, który zasugerował, że w 2019 roku może zakończyć karierę i chciałby, by jego ostatnim klubem w NBA było Orlando Magic.

Wymiana z udziałem Gortata nie jest jednak przesądzona. - Jeśli Wizards dokonają wymiany, to będą to raczej niewielkie ruchy transferowe - twierdzi Chris Miller z telewizji NBCS Washington.

Po kontuzji Johna Walla, Wizards wygrali pięć kolejnych meczów i wydawało się, że z wymianami wstrzymają się do lata, gdy mogliby "użyć" kontraktu Gortata jako mocnej karty przetargowej przy okazji draftu. Na ewentualne zimowe wzmocnienia zbyt wiele czasu nie mają. Okno transferowe w NBA zamyka się w czwartek 8 lutego o godz. 21 czasu polskiego.