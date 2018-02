Puchar Niemiec. Robert Lewandowski strzelił gola. Co za precyzja Polaka

Lewandowski wrócił do podstawowego składu Bayernu i do bramki trafił już w 25. minucie meczu pucharowego. Polak dostał idealne podanie od Comana, piłkę przyjął na klatkę piersiową i oddał strzał, zanim dopadł do niego obrońca. Uderzył precyzyjnie, bramkarz Paderbornu nie miał szans sięgnąć piłki.

Lewandowski zagrał 90 minut, ale więcej goli już nie strzelił.

Do przerwy Bayern prowadził 3:0. Pierwsze trafienie dla Bawarczyków zaliczył Coman, a gola na 3:0 strzelił Kimmich. Po przerwie Bayern zdobył jeszcze trzy gole: w 55. minucie bramkarza Paderbornu pokonał Tolisso, a potem jeszcze dwa trafianie dołożył Arjen Robben (86. i 88. minuta).

Jedyną złą wiadomością dla Bayernu po wygranyn meczu z liderem trzeciej Bundesligi jest kontuzja Thomasa Muellera. W 32. minucie kapitan Bawarczyków zszedł z murawy. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz.

Bayern awansował do półfinału, ale rywala pozna w środę, gdy zakończone zostaną wszystkie mecze ćwierćfinałowe i przeprowadzone zostanie losowanie par.