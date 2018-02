IEM Pjongczang. Mikołaj "Elazer" Ogonowski w półfinale

kafka777 wczoraj Oceniono 10 razy 6

Autor nie wspomniał, że turniej organizowany jest we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Z intencją wprowadzenia tejże dyscypliny do głównego nurtu w ciągu kilku lat. Same zawody odbywają się zaraz obok wioski Olimpijskiej i są imprezą towarzyszącą mającą na celu zapoznanie starszych ludzi z esportem (bo zazwyczaj nie mają zielonego pojęcia o co chodzi).