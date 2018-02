MŚ 2018. Romeo Jozak radzi Adamowi Nawałce, by powołał Jarosława Niezgodę

Niezgoda w 15 meczach ekstraklasy w tym sezonie strzelił siedem goli i zaliczył jedną asystę, choć początek sezonu opuścił ze względu na kontuzję kostki.

Potem stopniowo zaczął grać coraz więcej, aż od 12. kolejki regularnie wychodził w podstawowym składzie. Razem z Armando Sadiku - który odszedł do Levante - jest najskuteczniejszym piłkarzem Legii w tym sezonie (obaj trafili po siedem razy we wszystkich rozgrywkach).

Czy jego dobrą dyspozycję doceni Adam Nawałka? - Nie chcę wywierać presji na selekcjonerze Adamie Nawałce, ale myślę, że powołanie dla niego to tylko kwestia czasu - powiedział Jozak w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Bardzo się cieszę z tego, jak się rozwinął Jarek Niezgoda. Od początku bardzo ciężko pracował, ale teraz mocno się otworzył. Wszyscy wiemy, że jest raczej nieśmiałym chłopakiem, bardzo mało mówi. Ostatnio intensywnie uczy się języka angielskiego. Pewnego dnia podszedł do mnie, kiedy jedliśmy śniadanie, położył rękę na ramieniu i powiedział, jak gdyby nigdy nic: „Coach, how are you?”. Byłem w takim szoku, że nie wiedziałem, co odpowiedzieć.

Ekstraklasa wraca do gry już w najbliższy piątek. Tego dnia Legia zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin (20.30). Mistrzowie Polski są liderami ekstraklasy z 38 pkt po 21 meczach. Wyprzedzają o dwa punkty Lecha Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonię Białystok.