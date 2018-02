Ekstraklasa. Juan Muniz w Śląsku Wrocław?

Muniz ma 26 lat i gra w drugiej lidze hiszpańskiej. Jego kontrakt jest ważny do końca czerwca. To ofensywny pomocnik, który może występować również na skrzydle. Właśnie wzmocnień drugiej linii najbardziej poszukuje Śląsk Wrocław.

Hiszpan w poprzednim sezonie strzelił cztery gole, z czego aż trzy z rzutów wolnych. W swoim klubie zarabia ok. 80 tys. euro rocznie netto i jeżeli Śląsk zaoferuje mu ok. 50 procent więcej, to może skusić się na grę w Polsce.

Muniz w kadrze do lat 19 grał m.in. z Alvaro Moratą (Chelsea), Danim Carvajalem (Real Madryt) czy Gerardem Deulofeu (wypożyczony z Barcelony do Watfordu). Trenerem kadry był Julen Lopetegui, obecnie selekcjoner reprezentacji Hiszpanii.

26-latek jest wychowankiem Sportingu Gijon i wróżono mu wielką karierę. Interesował się nim Real Madryt, ale jego kariera nie potoczyła się zgodnie z oczekiwaniami.

W tym sezonie rozegrał 15 meczów w Gimnasticu, ale na boisku spędził jedynie 660 minut. W tym czasie zaliczył zaledwie jedną asystę. Całość w "Przeglądzie Sportowym".