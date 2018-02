Siatkówka. Doping w PlusLidze? Łuczniczka Bydgoszcz komentuje

- Klub Łuczniczka Bydgoszcz informuje, że Jakub Rohnka został zawieszony w prawach zawodnika za naruszenia zasad przepisów antydopingowych.

Do momentu oficjalnego stanowiska Polskiej Agencji Antydopingowej klub nie komentuje sprawy. Zawodnik ma prawo do odwołania się – podano w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej Łuczniczki Bydgoszcz.

Sytuacja zawodnika nie jest jeszcze do końca jasna. Bydgoskie media podają, że w jego organizmie wykryto metyloheksanaminę – jest to substancja obecna w odżywkach i suplementach diety. Może być również uznawana jako dopalacz.

Rohnka może się odwołać od oceny i poprosić o zbadanie próbki B. Zapewne w najbliższych dniach to zrobi. Jeśli wyniki się potwierdzą, może go czekać surowa kara – do dwóch lat dyskwalifikacji.

Łuczniczka Bydgoszcz znajduje się obecnie na 14. miejscu PlusLigi, czyli na pozycji, która nie gwarantuje udziału w siatkarskiej ekstraklasie w kolejnym sezonie. Sam Rohnka był podstawowym zawodnikiem drużyny. Wystąpił w 49 setach i zdobył 89 punktów.