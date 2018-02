Serie A. Prezes Napoli: Icardi może być jak Ronaldo

Icardim podczas zimowego okna transferowego interesował się Real Madryt, który szuka następcy dla Karima Benzemy. 24-latkiem interesuje się też Napoli, które nawet złożyło ofertę za piłkarza, ale transfer nie doszedł do skutku.

- Spotkałem się z jego żoną (jest menedżerką piłkarza). To było miłe spotkanie. Zaoferowałem 55-60 mln euro. Rozmawialiśmy też wstępnie o jego kontrakcie - relacjonował de Laurentiis. - To napastnik klasy światowej. U trenera Sarriego strzeliłby 40 goli. Mógłby być jak Ronaldo - dodał. Transfer Argentyńczyka nie doszedł jednak do skutku.

De Laurentiis nie zamierza tak łatwo się poddać. Zamierza o piłkarza powalczyć latem, mimo że ten ma jeszcze ważny do 2021 roku kontrakt z Interem.

Choć plotkuje się o nie najlepszej atmosferze w szatni mediolańczyków, to na formę strzelecką Icardiego nie ma to większego wpływu. W 22 meczach strzelił 18 goli. Miał 68 uderzeń, z czego 37 było celnych.

Milik wrócił do treningów

Milik we wrześniu doznał kolejnej kontuzji kolana, tym razem prawego. Polak miał operację więzadeł krzyżowych, po której tygodniami się rehabilitował. W połowie stycznia dostał od lekarzy zielone światło na powrót do treningów. W środę Milik po raz pierwszy trenował z drużyną Napoli. Rano ćwiczył z zawodnikami ofensywnymi, popołudniu realizował własny program ćwiczeń. Czytaj więcej >>