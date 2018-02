Dana White ponownie krytykuje Mario Yamasakiego

Yamasaki powinien przerwać walkę jeszcze zanim Szewczenko dusiła swoją rywalkę.

Dana White napisał na swoim Instagramie:

"Priscila Cachoeira, pokazałaś w tej walce mnóstwo serca i charakteru. To dobrze że walczysz w UFC. Sędzia jest w oktagonie po to aby Cię chronić, niestety Mario tego nie zrobił. To nie pierwsza koszmarna wpadka. Niestety ja nie mogę z tym nic zrobić, mam nadzieję że brazylijska komisja, po tym pokazie niekompetencji nie pozwoli mu więcej postawić stopy w oktagonie. Uderzenia celne 230-3."

Mario Yamasaki jest znany z kontrowersyjnych decyzji w klatce, poniżej nieco prześmiewcza prezentacja jego „umiejętności”:

Serwis o MMA - InTheCage.pl