Artur Binkowski zatrzymany. Co z walką z Najmanem?

Najman organizuje Narodową Galę Boksu na PGE Narodowym. 25 maja miał się zmierzyć z Binkowskim, ale ten najbliższe tygodnie spędzi za kratkami.

Jak na razie Najman jednak nie panikuje. - Z moich informacji wynika, że Artur nie ma problemów kryminalnych, a są to problemy rodzinne i osobiste. Poczekamy jak rozwinie się ta sytuacja. Tydzień temu Artur dzwonił do mnie, że może tak się zdarzyć, że pójdzie na miesiąc do aresztu, za próbę kontaktu ze swoimi dziećmi - powiedział w rozmowie z Boxing.pl.