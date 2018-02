NBA. Marcin Gortat z double-double przeciw swojej byłej drużynie

Ekip "Czarodziejów" bez większych problemów pokonała jedną z najgorszych drużyn ligi. Magic mają bilans 15 zwycięstw i 36 porażek i zajmują przedostatnie, 14. miejsce w Konferencji Wschodniej. Wizards z 30 wygranymi i 22 przegranymi są w niej na czwartej pozycji.

Zespół z Gortatem w składzie ostatnio radzi sobie bardzo dobrze, mimo że gra bez kontuzjowanego Walla. - Mamy sprytnych zawodników, wzajemnie się wspieramy i to przynosi efekty - uważa Polak. W meczu z Magic każdy koszykarz z wyjściowej "piątki" rzucił co najmniej 10 punktów. Bardzo dobrze spisał się Tomas Satoransky. Czech zastępujący Walla zdobył 19 pkt, to jego rekord kariery.

Nasz środkowy zaliczył double-double, bo do 10 punktów dodał 11 zbiórek (pięć w ataku, sześć w obronie). Gortat spędził na parkiecie w sumie 24 minuty, zagrał z wysoką skutecznością w ofensywie, bo z siedmiu rzutów trafił pięć. Do tego miał dwa bloki, jedną asystę oraz po trzy straty i faule.