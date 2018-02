Premier League. Mundo Deportivo: Kane otrzymał od Tottenhamu zielone światło na transfer

Nazwisko Kane'a jest jednym z najczęściej łączonych w ostatnich miesiącach z ekipą z Madrytu. Wiele wskazuje na to, że najskuteczniejszy w Europie napastnik ubiegłego roku jest coraz bliżej przenosin z Premier League do La Ligi.

Szef Kogutów Daniel Levy nie należy do łatwych negocjatorów, zwłaszcza w przypadku Realu, co udowodnił w poprzednich latach przy okazji sprzedaży Luki Modricia i Garetha Bale'a do stolicy Hiszpanii. Tym razem Levy chce jednak uniknąć przedłużających się do ostatnich dni okienka negocjacji i już teraz jest skłonny zgodzić się na sprzedaż swojej największej gwiazdy - Harry'ego Kane'a.

Prezes stawia Realowi dwa warunki. Po pierwsze, cała transakcja musi się zamknąć w kwocie około 200 mln euro (byłby to najdroższy transfer zawodnika z Premier League w historii). Po drugie, Królewscy muszą podjąć decyzję szybko, tak by transfer został sfinalizowany na początku letniego okienka, najlepiej przed rozpoczęciem mundialu w Rosji. Jeśli te warunki zostaną spełnione, Levy nie zmierza robić zawodnikowi problemów z odejściem.

Florentino Perez, odpowiednik Levy'ego w Realu, wstrzymuje się jeszcze z podejmowaniem ostatecznych decyzji. Prezes nie chce wykonywać żadnych zdecydowanych ruchów przed dwumeczem swojej drużyny z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Nie ulega wątpliwości, że latem w kadrze Realu dojdzie do kilku zmian, ale Perez nie chce się spieszyć. Sezon jeszcze trwa, a w Madrycie nikt nie zamierza skreślać żadnego z zawodników, póki zespół rywalizuje w LM.

Sezon 2017/2018 jest dla Realu jednym z najgorszych w ostatniej dekadzie. Królewscy już na półmetku zmagań ligowych praktycznie stracili szansę na obronę tytułu mistrzowskiego, a w Pucharze Króla w fatalnym stylu odpadli w ćwierćfinale po porażce z Leganes. Ostatnią nadzieją na uratowanie sezonu dla Zinedine'a Zidane'a i jego piłkarzy jest sukces w Lidze Mistrzów. Pierwsze spotkanie z Paris Saint-Germain odbędzie sie 14 lutego w Madrycie. Rewanż zaplanowano na 6 marca.