Serie A. Real Madryt zgłasza się po Alissona?

Alisson trafił do Romy latem 2016 roku, kiedy to rzymski klub sprowadził go z Internacionalu Porto Alegre za osiem mln euro. W pierwszym sezonie pobytu we Włoszech Brazylijczyk pełnił jednak tylko rolę zmiennika Wojciecha Szczęsnego.

Po odejściu Polaka do Juventusu, Alisson stał się numerem jeden w bramce Romy i zachwyca. W 12 z 28 meczów zachował czyste konto, a w pozostałych 16 spotkaniach puścił tylko 23 gole. Skuteczne i efektowne parady Brazylijczyka spowodowały, że szybko przykuł on uwagę silniejszych klubów.

Alisson miał stać się numerem jeden na liście życzeń Realu Madryt. Obrońcy Ligi Mistrzów mieli już pogodzić się z faktem, że nie uda im się sprowadzić na Santiago Bernabeu ani Davida de Gei z Manchesteru United, ani Thibaut Courtois z Chelsea.

Ewentualny transfer Alissona byłby szansą dla Łukasza Skorupskiego. Polak, który w poprzednim sezonie zbierał bardzo dobre recenzje za grę w Empoli, w obecnych rozgrywkach pełni tylko rolę zmiennika Brazylijczyka. Chociaż zimą 26-latek przymierzał się do odejścia z Romy, to ostatecznie został w rzymskim klubie i postanowił pracować na swoją pozycję, co w niedalekiej przyszłości może zostać mu wynagrodzone.