Premier League. Riyad Mahrez strajkuje

26-letni skrzydłowy miał nie stawić się na wtorkowym treningu Leicester City przed środowym meczem z Evertonem. Tego samego dnia Mahrez miał złożyć oficjalne podanie o transfer z klubu z King Power Stadium.

Piłkarzem bardzo mocno zainteresowany był Manchester City. Pep Guardiola chciał w swoim zespole Algierczyka już teraz, bo poważnej kontuzji w niedzielnym meczu Pucharu Anglii z Cardiff (2:0) doznał Leroy Sane. Niemiec na boisko wróci najwcześniej w połowie marca.

Do transferu nie doszło, bo zarządzająca Leicester City rodzina Srivaddhanaprabha nie miała zamiaru łatwo rozstawać się z gwiazdorem. Byli mistrzowie Anglii oczekiwali za swojego piłkarza ponad 90 mln funtów, co byłoby rekordem transferowym na Wyspach Brytyjskich. Klub z King Power Stadium w ostatni dzień okienka odrzucił ofertę Manchesteru City opiewającą na ok. 65 mln funtów.

Działania Leicester City nie spodobały się Mahrezowi, który rozpoczął strajk. Algierczyk nie pojawił się na czwartkowym treningu po porażce z Evertonem, zabrakło go też na piątkowych zajęciach. Pewne jest, że 26-latek nie wystąpi w sobotnim meczu Premier League, w którym Leicester City podejmie Swansea.

W obecnym sezonie Mahrez wystąpił w 27 meczach, w których strzelił dziewięć goli i zanotował dziewięć asyst.