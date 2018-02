Bundesliga. Michy Batshuayi zaliczył świetny debiut w Borussii Dortmund

Na Belgu ciąży ogromna presja. To właśnie on ma zastąpić sprzedanego do Arsenalu Pierre`a-Emericka Aubameyanga. Wypożyczony z Chelsea napastnik pokazał, że nie jest to niemożliwe. Premierowe trafienie w nowej drużynie zanotował już po 22 minutach, kiedy z najbliższej odległości pokonał bramkarza.

Koeln odpowiedziało w 60. minucie trafieniem Simona Zollera. Ale ich radość nie trwała długo. Po 120 sekundach to znów BVB prowadziło, a kolejnego gola strzelił Batshuay, który wykorzystał błąd obrońców.

Na 2:2 wyrównał Jorge Mere. Ale Borussia znowu wyszła na prowadzenie. W 84. minucie gospodarzy dobił Andre Schurrle, a asystę zaliczył Batshuayi. Gospodarze mogli doprowadzić do remisu, ale Sokratis wybił piłkę niemal z linii bramkowej.

Łukasz Piszczek rozegrał cały spotkanie, a statystyczny portal whoscored.com przyznał mu notę "7.3" (w skali 1-10), czyli jedną z najwyższych w zespole.

Liderem Bundesligi jest Bayern Monachium, który w sobotę zmierzy się z Mainz. Borussia jest wiceliderem i traci 16 punktów do drużyny Roberta Lewandowskiego. Koeln jest ostatnie w tabeli.

