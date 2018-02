Tak Zidane motywował piłkarzy Realu Madryt w przerwie finału Ligi Mistrzów [WIDEO]

Po trzech kwadransach był remis 1:1, a gole strzelili: Mario Mandzukić i Cristiano Ronaldo. W piątek Real Madryt opublikował filmik z kamery z szatni Królewskich.

- To jest finał! Wiemy, że jest ciężko, ale oni to samo czują. Najważniejszą dla nas kwestię jest, aby grać bardziej agresywnie w obronie. Ale w pozytywnym znaczeniu, nie chodzi o łapanie kartek... Ważne jest wyczucie czasu, żeby być blisko rywala i być jeszcze bardziej agresywnym w momencie kiedy mamy piłkę. Juve gra systemem 4-4-2 z wysuniętym Dani Alvesem oraz Mario Mandzukiciem. Musimy grać tak samo, żeby oni też poczuli nasz pressing. Kiedy się bronimy, Isco musi schodzić na lewą stronę. Kiedy mamy piłkę, grajmy cierpliwie, szybko i szeroko. Marcelo i Dani Carvajal muszą grać trochę wyżej. Mając piłkę musimy ją przetrzymywać. Najpierw Dani [Carvajal] i Marcelo, a potem Luka [Modrić-red.] i Isco. Musimy grać podaniami w taki sposób w jaki trenowaliśmy w ostatnim tygodniu. Z jednej strony przerzut na drugą flankę. To jest finał, trzeba dać z siebie wszystko, mając w głowie, że gol zawsze wpadnie – mówił Zidane w przerwie meczu.

Konflikty w Juve

Warto dodać, że w czasie przerwy kompletnie odmienna atmosfera panowała w szatni Juventusu. Włoskie media twierdzą, że Leonardo Bonucci spoliczkował Paulo Dybalę, co definitywnie sprawiło, że latem opuścił klub. Winowajcą złej atmosfery w szatni Juve miał być również Dani Alves, który w wulgarny sposób narzekał na formę kolegów z zespołu.



Skuteczność Zidane`a



Przemowa zadziałała. W drugiej połowie Real rozgromił Juventus 3:0, po golach Ronaldo, Casemiro i Asensio. Real Madryt jest pierwszym zespołem, który dwa razy z rzędu wygrał Ligę Misztów. W tym sezonie w 1/8 finału zmierzy się z PSG, a Juve z Tottenhamem.