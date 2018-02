PŚ w skokach w Willingen. Stoch wygrał kwalifikacje. Ostatni test przed IO i jest forma!

ARNE DEDERT/AP

Kamil Stoch był najlepszy w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Willingen (godz. 16.00) i prowadzi w "Willingen five", w którym do wygrania jest dodatkowe 25 tys. euro. Cała szóstka reprezentantów Polski uzyskała awans do ostatniego testu przed igrzyskami olimpijskimi.

