4. Plebiscyt "Mistrzowie Sportu Uniwersytetu Warszawskiego 2018"

Wystartował pierwszy etap plebiscytu. Organizatorzy czekają na zgłoszenia osób, spośród których zostaną wybrani finaliści tegorocznej edycji. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 lutego za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ.

Kandydat musi być studentem lub pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.

Plebiscyt składa się z 4 etapów:

1. Przyjmowanie zgłoszeń zaczyna się dwa miesiące przed finałem konkursu. Kandydaci do tytułu Mistrzów Sportu UW mogą zgłaszać się sami, mogą być też zgłaszani przez AZS, trenerów, znajomych, a także przez członków koła Get Ready. Wypełniając formularz, należy wskazać jedną z kategorii:

– Mistrz Sportu

– Sportowa Zajawka

– Drużyna

– Trener

– Event.

Laureat I edycji Plebiscytu Wojtek Makowski zdobył srebrny medal na igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Laureatami III edycji byli:

• Mistrz Sportu – Ania Golczewska (biegi)

• Sportowa Zajawka – Jacek Ojrzyński (wioślarstwo)

• Drużyna – AZS UW Sekcja Pływacka

• Trener – mgr Alicja Wleciał (instruktorka pływania)

• Event – Prawilne AMPy (narciarstwo alpejskie)

2. Drugi etap to obrady komisji. Podczas I edycji była to opiekun koła dr Urszula Starakiewicz oraz dwóch reprezentantów koła; w kolejnym roku do obrad zaproszeni zostali także laureaci poprzedniej edycji plebiscytu. Spośród wszystkich kandydatur wybieranych jest trzech finalistów z każdej kategorii.

3. Trzeci etap to głosowanie (otwarte dla wszystkich) za pomocą formularza internetowego. Głosowanie jest tajne, tzn. nie ma podglądu aktualnych wyników.

4. Ostatni etap to uroczysta gala finałowa, która odbędzie się 19 kwietnia br., podczas której zwycięzcom zostają wręczone statuetki oraz nagrody.

Plebiscyt Mistrzowie Sportu UW, którego pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku przy okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego jest skierowany do społeczności związanej z najbardziej prestiżową uczelnią w Polsce. Jego organizacją zajmują się studenci nie tylko zaangażowani w różnego rodzaju inicjatywy na UW, ale także posiadający już doświadczenie zawodowe związane ze skuteczną i profesjonalną realizacją projektów. Jest to inicjatywa, która ma realnie pomagać młodym sportowcom, którzy muszą łączyć swój czas na rozwój pasji z karierą naukową i często pracą. Prestiż i jakość realizacji plebiscytu wzrastają z roku na rok, co pokazuje rosnące zainteresowanie nie tylko ze strony studentów, ale także władz uczelni, mediów akademickich i instytucji związanych ze sportem.

W finale I edycji nagrody wręczyła Otylia Jędrzejczak – wielokrotna mistrzyni olimpijska w pływaniu. W finale II edycji – lekkoatleta, mistrz olimpijski Szymon Ziółkowski, a w finale III edycji – ikona polskiej lekkoatletyki pani Irena Szewińska.

Więcej informacji o Plebiscycie:

https://www.facebook.com/events/717311088474073/

http://mistrzowie-sportu-uw.pl/koncepcja-plebiscytu/



Wspomnienia z zeszłorocznej edycji:

https://www.facebook.com/events/272443913177074/

https://www.youtube.com/watch?v=FK9yb0cr6rM

Organizatorzy zapraszają wszystkich trenujących sport profesjonalnie lub amatorsko do dokonywania zgłoszeń lub też do zgłaszania znajomych, którzy uprawiają sport.