Znamy nazwisko rywala Trybsona na FEN 20!

„Trybson” kontrakt z FEN podpisał we wrześniu, ale nie udało mu się zadebiutować podczas 19. edycji, która odbyła się we Wrocławiu. Wtedy zawodnik miał problemy zdrowotne, które uniemożliwiły mu wyjście do klatki.

– Nie mogę już się doczekać 10 marca. Aż chce się trenować z myślą, że przyjdzie mi pokazać się przed tak liczną publicznością podczas tak znakomitej gali – powiedział „Trybson”.

Świątek już czterokrotnie walczył pod szyldem FEN i był ważnym ogniwem federacji, gdy ta dopiero wchodziła na salony w polskim MMA. Popularny "Omen" wygrywał z takimi zawodnikami, jak Pavel Svoboda, Gerard Linder czy Martin Fouda. Kibice mieszanych sztuk walki mogą pamiętać go ze słynnej walki z Voctorem Marinho na FEN 6. Świątek z 15 wygranych pojedynków aż 13 zakończył przed czasem. To właśnie je wgoidowiskowy styl ma pomóc w pokonaniu "Trybsona" przed warszawską publicznością.

- Energetyka w tym starciu będzie ogromna, ale ja się cieszę - kibice tłumnie stawią się w Torwarze, by zobaczyć między innymi ten pojedynek. To nie potrwa pełnego dystansu trzech rund - jestem o tym przekonany - powiedział Paweł Jóźwiak, prezes FEN.

Pojedynek Pawła Trybały z Tymoteuszem Świątkiem odbędzie się w limicie umownym 80 kg.

Karta walk FEN 20:

Stanisław Zaniewski VS Radosław Paczuski -85 kg formuła K-1*

Mateusz Rębecki VS Marian Ziółkowski -70 kg*

Artur Bizewski VS Arkadiusz Wrzosek +95 kg formuła K-1*

TBA VS Andrzej Grzebyk – 84 kg

Tymoteusz Świątek VS Paweł Trybała -80 kg

Bartosz Leśko VS Marcin Naruszczka -84 kg

Daniel Torres VS Kamil Łebkowski -66 kg

Michał Tarabańka VS Krzysztof Kułak -84 kg

TBA VS Marcin Szreder +95 formuła K-1

TBA VS TBA

*Pojedynki, w których stawką będą pasy mistrzowskie federacji FEN.

Bilety na galę Fight Exclusive Night „Next Level” można nabyć TUTAJ.