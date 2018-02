Ligue 1. Neymar rozczarowany sprzedażą Lucasa

Lucas do PSG trafił w styczniu 2013 roku, kiedy francuski klub sprowadził go z Sao Paulo za 40 mln euro. W środę, w ostatni dzień okienka transferowego, 25-latek został sprzedany do Tottenhamu za niespełna 30 mln euro. Piłkarz został zaprezentowany na Wembley w przerwie ostatniego meczu "Kogutów" z Manchesterem United (2:0).

Sprzedaż Lucasa rozczarowała Neymara. - Jestem smutny, bo to nie tylko mój dobry przyjaciel, ale też piłkarz, który był zbyt rzadko wykorzystywany - powiedział gwiazdor.

- Jestem rozczarowany, to niesprawiedliwe. Życzę mu jak najlepiej, mam nadzieję, że będzie strzelał dużo goli i wróci do reprezentacji Brazylii. W Paryżu powinien grać więcej, ale to nie ja jestem właścicielem klubu. Gdyby jednak zależało to ode mnie, to nigdy nie zdecydowałbym się na sprzedaż Lucasa.